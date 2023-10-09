بتروجت يعتلي صدارة دوري المحترفين

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نجح فريق بتروجت في اعتلاء صدارة دوري المحترفين بعد فوزه مساء اليوم الإثنين على فريق بترول أسيوط 1-0، ضمن مواجهات الأسبوع الثالث من المسابقة المحلية.

ورفع بتروجت رصيده للنقطة التاسعة ليتصدر جدول ترتيب فرق دوري المحترفين، في المقابل تجمد رصيد بترول أسيوط عند 3 نقاط فقط.

وجاءت بقية نتائج مواجهات الجولة الثالثة من دوري المحترفين، عن فوز القناة على فريق النجوم 3-0، وتعادل النصر مع المقاصة 1-1.

في المقابل حقق دكرنس فوزه الأول على أسوان 1-0، وتعادل جمهورية شبين مع مكادي 1-1، وفاز لافيينا على بروكسي 1-0.