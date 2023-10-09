أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، بارتفاع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 560 شخصا في الهجمات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت الوزارة إنه تم إحصاء أكثر من 65 شخصا إضافيا في عداد القتلى، مما يرفع إجمالي عدد القتلى إلى 560 شخصا، بينما أصيب أكثر من 2900 شخص بجروح.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم صرح بأن إسرائيل "تصعد من عدوانها وحربها على غزة بشن مئات الغارات بشكل متلاحق في الساعات الأخيرة".

وذكر البزم أن "جل الأهداف هي أبراج وعمارات سكنية ومنشآت مدنية وخدماتية والعديد من المساجد، وخلفت الغارات شهداء وإصابات معظمهم من النساء والأطفال".

وأطلقت "حماس" هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل منذ صباح أول أمس السبت تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.