فيتوريا يستقر على بديل إمام عاشور

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي وذلك بناء على التقرير الطبي للنادي الأهلي بعد التواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا

تقرر استدعاء أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي بعد اصابة إمام عاشور، لصفوف المنتخب الذي يتوجه صباح الاثنين للإمارات لخوض وديتين أمام زامبيا و الجزائر يومي ١٢ و ١٦ أكتوبر الجاري والمقرر اقامتهما باستاد هزاع بن زايد .

وأجرى إمام عاشور فحوصات طبية في إحدى الهيئات الطبية بمدينة العجمي في الإسكندرية، حيث غادر مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي قبل نهاية الشوط الأول، في إحدى عربات الإسعاف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وعلمت بوابة الشروق أن الفحوصات الطبية التي أجراها إمام عاشور أظهرت إصابته بكدمة قوية في قصبة القدم، وعدم وجود أي كسور، وغادر اللاعب المستشفى بعد الاطمئنان على حالته.

ومن المُقرر أن يجري إمام عاشور مزيدًا من الفحوصات الطبية خلال الساعات القادمة، من أجل الاطمئنان على حالته بشكل أكبر، وتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي في الفترة المقبلة.