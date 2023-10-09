ــ اشتباكات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال بـ7 تجمعات فى غلاف غزة.. و«حماس»: لم نتلق أي اتصالات أو وساطات

ــ ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 510 شهداء.. وتقديرات بوصول قتلى إسرائيل إلى 1000



تواصلت الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين بمواقع داخل مستوطنات غلاف غزة، اليوم، وذلك مع دخول عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام ــ الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية ضد الاحتلال يومها الثالث، وسط تقديرات باحتمال ارتفاع حصيلة خسائر إسرائيل إلى 1000 قتيل، فيما فرض الاحتلال حصارا كاملا على غزة.

وشنت مقاتلات الاحتلال الحربية سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينها منازل.

* عشرات الشهداء والجرحى في الغارات على مخيمي جباليا والشاطئ

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات الفلسطينيين استشهدوا وأصيبوا بجروح خطيرة في غارات إسرائيلية على مخيمين للاجئين في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، للصحفيين إن 10 فلسطينيين على الأقل استشهدوا وأصيب عشرات في الغارات على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وذكر القدرة أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت مسجدا ومنازل سكنية فى مخيم الشاطئ للاجئين غرب غزة ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وأوضح أن غالبية الضحايا الذين جرى نقلهم إلى المستشفيات هم من الأطفال والنساء، معتبرا أن ما يجري يشكل مجازر وجرائم حرب.

* اشتباكات في 7 تجمعات بغلاف غزة

وقال متحدث عسكرى إسرائيلي، إن اشتباكات مسلحة دارت بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال في 7 مستوطنات بمنطقة غلاف قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن متحدث جيش الاحتلال، دانيئيل هجاري، قوله إن «هناك مواجهات نشطة مع عناصر فلسطينية في كيبوتس بئيرى وحولوت وكفار عزة، ونير عوز ونيريم وألوميم ومفرق جيفيم».

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال يقدر أنه يوم السبت تسلل ما بين 800 و1000 مقاتل فلسطينى إلى إسرائيل من حوالي 80 اختراقا في السياج، مشيرة أن المقاومين «هاجموا 20 تجمعا و11 قاعدة للجيش الإسرائيلي».

وقال جيش الاحتلال، اليوم، إنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة السبت الماضي، ألقت طائراته أكثر من ألف طن من المتفجرات والصواريخ على أهداف لحركة حماس.

وقال الجيش في بيان: «في الساعات الأخيرة شن الجيش أربع موجات من القصف الجوي استهدفت أكثر من 800 هدف في قطاع غزة، حيث شاركت عشرات الطائرات الحربية في تنفيذ كل ضربة جوية».

وأضاف: «موجة القصف الأولى استهدفت مساء أمس الأول نحو 120 هدفا لحماس في (بلدة) بيت حانون (شمال)، والموجة الثانية نفذت مساء أمس الأول في حي الشجاعية (شرق غزة) واستهدفت نحو 120 هدفا».

وتابع: «الموجة الثالثة نفذت في ساعات صباح أمس واستهدفت نحو 25 هدفا ومن بينها 20 بنية تحتية عسكرية ومسجد في جباليا أديرت من داخله أعمال قتالية، والموجة الرابعة من القصف استكملت صباح أمس وشملت نحو 500 هدفًا في كل أنحاء قطاع غزة».

* كتائب القسام تطلق صواريخ باتجاه تل أبيب والقدس المحتلة

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، بإطلاق وابل كثيف من الصواريخ من غزة باتجاه تل أبيب والقدس المحتلة ومحيطهما.

وأعلنت كتائب القسام قصف تل أبيب والقدس المحتلة ردا على قصف منازل المدنيين في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، وفق ما أوردته قناة «آى 24 نيوز» الإسرائيلية: «استعدنا السيطرة على البلدات فى الجنوب، مشيرة إلى «احتمال وجود بعض الفلسطينيين مختبئين».

إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال استدعاء 300 ألف جندي احتياط في أكبر عملية من نوعها على الإطلاق.

* الاحتلال يفرض حصارا كاملا على غزة

فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت، إنه أمر بفرض حصار كامل على غزة، فلا كهرباء ولا طعام ولا وقود.

واتهم جيش الاحتلال، حركة حماس باستخدام المدنيين دروعا بشرية. وقال جيش الاحتلال، في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقا)، إن حماس تقوم أيضا بإخفاء البنية التحتية في المناطق المدنية في قطاع غزة.

* 510 شهداء فلسطينيين و2750 مصابا جراء العدوان

من جهته، قال مدير الإسعاف في غزة إن القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع أوقع أكثر من 510 شهداء و2750 مصابا، إضافة إلى دمار كبير فى المنازل والبنايات السكنية، والممتلكات، والبنية التحتية.

وأسفر العدوان الإسرائيلى المتواصل لليوم الثالث على قطاع غزة، عن تدمير 6 مساجد و4 مدارس منذ بدء العدوان السبت الماضي.

* تقديرات بوصول عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1000

فيما أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 700 إسرائيلي وإصابة أكثر من 2100 آخرين.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن حصيلة المصابين الإسرائيليين ارتفعت إلى 2315 بينهم 365 في حالة من خطيرة إلى حرجة، فيما كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت عن أن التقديرات تشير إلى وصول عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1000، والأسرى الإسرائيليين إلى أكثر من 150.​​​​​​​

* المقاومة تكشف عن منظومة الدفاع الجوي "مُتبّر 1"

من جهتها، كشفت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، اليوم، لأول مرة عن إدخالها منظومة دفاع جوى محلية الصنع من طراز «مُتبّر 1» إلى الخدمة. وعرضت الكتائب مشاهد لاستخدام منظومة الدفاع من دون المزيد من التفاصيل.

فيما قالت مصادر إن كتائب القسام أسرت مجموعة جديدة من الجنود الإسرائيليين، فى وقت تخوض فيه اشتباكات عنيفة داخل مستوطنات الغلاف.

* حماس تنفي تلقي أي اتصالات للوصول إلى اتفاق

من جهته، أكد المتحدث باسم حركة حماس محمد حمادة، اليوم، أن الحركة لم تتلق أي اتصالات أو وساطات من أي جهة للوصول إلى اتفاق.

وقال حمادة لقناة «المملكة» الأردنية إن «تلقي الاحتلال الإسرائيلي أي عتاد جديد من أي دولة لن يغير من خطة المواجهة، معتبرا أن «الفشل الاستخباراتي لدى الاحتلال الإسرائيلي هو نتيجة خططت لها المقاومة».

وأضاف أن «نتائج عملية طوفان الأقصى ستكون لصالح المقاومة والشعب الفلسطيني».

وكان مصدر فى حركة حماس كشف أمس الأول عن وساطة متقدمة تقودها قطر لإجراء صفقة تبادل عاجلة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن الدوحة تسعى بدعم أمريكي إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن النساء الإسرائيليات اللاتى تأسرهن حماس مقابل الأسيرات الفلسطينيات في سجون إسرائيل.

فيما قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامى في فلسطين، محمد الهندي، إن الحركة تدربت وتجهزت مسبقا لعمليات خطف جنود إسرائيليين كتلك التي تم تنفيذها في عملية «طوفان الأقصى».



