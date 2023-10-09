هاآرتس: واشنطن تستعد لحرب طويلة الأمد بين إسرائيل وحماس في غزة

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أفادت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، بأن الولايات المتحدة تستعد لحرب وشيكة طويلة الأمد بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الاثنين، إن مسئولين بالإدارة الأمريكية يعملون على تهيئة المشرعين الأمريكيين لمجموعة متنوعة من المطالب الدبلوماسية والسياسية والعسكرية في الأيام والأسابيع المقبلة.

وتوقع مسئولون أمريكيون غزوا إسرائيليا بريا لقطاع غزة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

كما أفاد تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تل أبيب ليس أمامها خيار سوى الغزو.

وبحسب "هاآرتس"، من المرجح أن تطلب إسرائيل من الولايات المتحدة زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتحديث العاجل لنظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية"، وذخيرة وصواريخ وقنابل.

من جانبه، صرح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور بن كاردين، أنه ينوي تقديم مشروع قرار يهدف لمساعدة إسرائيل عسكريا ودبلوماسيا.

وقال كاردين: "أنوي المضي قدما في تشريع سيركز على تزويد إسرائيل بما تحتاجه للدفاع عن نفسها، ويشمل ذلك تجديد الدفاع الصاروخي للقبة الحديدية".

وأضاف كاردين: "كما أحث على النظر في توفير تمويل إضافي للدفاع الإسرائيلي في أعقاب هذا الهجوم"، في إشارة لعملية طوفان الأقصى.

ويتوقع أن تسرع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي جلسة تأكيد تعيين جاك ليو، مرشح بايدن لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، في إشارة إلى رغبة الحزبين في منح إسرائيل المساعدة الدبلوماسية اللازمة.

ورجحت الصحيفة الإسرائيلية أن يهاجم الجمهوريون ليو بسبب استراتيجية إدارة بايدن تجاه إسرائيل وسياسة إدارة بايدن تجاه إيران، والتي يعتبرها الجمهوريين سببا في هجمات "حماس" بالمقام الأول.