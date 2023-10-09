الرئيس الفلسطيني يشدد على أهمية تدخل الأطراف الإقليمية والدولية فورا لوقف العدوان الإسرائيلي

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، مساء اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «وفا».



ووضع «أبو مازن» نظيره التركي في صورة آخر التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، مشددا على أهمية تدخل الأطراف الإقليمية والدولية فورا لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، قبل فوات الأوان.



وحذر من إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي قطع الحاجات الأساسية من مياه وكهرباء، ومنع دخول المواد التموينية عن أهل قطاع غزة، الأمر الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، ويتطلب تدخلا دوليا لمنع حدوث مثل هذه الكارثة الإنسانية، وإيصال المساعدات الإغاثية والطبية لأهل القطاع.



وأكد الرئيس الفلسطيني، أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة، هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.



ووجه الشكر والتقدير للرئيس التركي أردوغان، على موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة.



من جانبه، أكد الرئيس أردوغان أن تركيا تبذل كل الجهود وتقوم بالاتصالات مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل وقف التصعيد الجاري، وأنها ستستمر في الدعم وبكل جهد للدفاع عن القضية الفلسطينية، وهي تراقب عن كثب التطورات في فلسطين وتشعر بقلق عميق إزاء الخسائر المتزايدة في الأرواح والدمار.