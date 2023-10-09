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الإصابة تحرم منتخب فرنسا من جهود أوباميكانو وكوندي

د ب أ
نشر في: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 6:12 م | آخر تحديث: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 6:12 م

يفتقد المنتخب الفرنسي لجهود المدافعين دايوت أوباميكانو وجول كوندي خلال المواجهة أمام هولندا في تصفيات يورو 2024 بجانب المواجهة الودية أمام اسكتلندا.

وأوضح اتحاد الكرة الفرنسي اليوم الاثنين أن كوندي يعاني من إصابة في أربطة الركبة تعرض لها خلال مواجهة فريقه برشلونة أمام غرناطة، فيما يعاني اوباميكانو من إصابة في عضلة الفخذ تعرض لها خلال مباراة بايرن ميونخ أمام فرايبورج.

واستدعى المدرب ديدييه ديشان كل من مالو جوستو وأكسيل ديساسي ثنائي تشيلسي لتعويض غياب الثنائي المصاب.

ويلتقي منتخب فرنسا، وصيف بطل كأس العالم، مع هولندا في أمستردام يوم الجمعة المقبل، ثم يواجه اسكتلندا وديا يوم الثلاثاء في ليل.

ويتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الثانية للتصفيات بفارق ست نقاط عن هولندا.


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