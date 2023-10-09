رئيس الصين: بكين وواشنطن بحاجة إلى تنسيق التعامل مع القضايا العالمية والإقليمية الساخنة

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن بلاده والولايات المتحدة بحاجة للتنسيق والتعاون لدى التعامل مع القضايا العالمية والإقليمية الساخنة، وفقا لما بثه التلفزيون الصيني المركزي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيس الصيني قال إن أمريكا يمكن أن تستفيد من التقدم الاقتصادي الصيني.

وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور تشاك شومر قد قال لوزير الخارجية الصيني وانج يي خلال لقائه به بكين إنه يشعر "بخيبة الأمل" إزاء موقف الصين من قيام حركة حماس بشن هجوم غير مسبوق على إسرائيل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شومر قوله "أنا أشعر بخيبة الأمل في حقيقة الأمر إزاء بيان وزارة الخارجية الذي لم يظهر أي تعاطف أو دعم لاسرائيل خلال هذه الأوقات الصعبة".

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد دعت أمس الأحد لوقف إطلاق النار الفوري، وأكدت دعمها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.