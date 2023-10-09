محافظ بورسعيد يطالب بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ممشى ديليسبس السياحي

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل في تطوير ممشى "ديليسبس السياحي" بحي الشرق ضمن أعمال التطوير التي يشهدها القطاع السياحي بمحافظة بورسعيد، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام ومحمد فواز رئيس حي الشرق، والشركة الهندسية المسئولة عن أعمال التطوير، وعدد من الجهات التنفيذية.

واستعرض المحافظ، المخطط التفصيلي لسير أعمال تطوير ممشى ديليسبس، والخطة الزمنية المقررة للانتهاء من الأعمال.

وأشار اللواء عادل الغضبان، إلى أن أعمال التطوير تعد استكمالا لما شهدته المنطقة من أعمال تطوير ورفع كفاءة، مؤكدا ضرورة تنفيذ العمل على أعلى درجة من الكفاءة بما يليق بالمستوى الحضاري والسياحي لمحافظة بورسعيد.

وشدد محافظ بورسعيد، على التنسيق بين الجهات المختصة بالعمل، موجها بالإسراع في معدلات العمل لسرعة الانتهاء من مشروع تطوير ممشى ديليسبس السياحي، والذي يمثل أحد أهم المعالم السياحية لمحافظة بورسعيد، ويعد واجهة حضارية مميزة أمام زائري بورسعيد.