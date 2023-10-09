 اليابان: تسجيل موجات تسونامي محدودة بالقرب من طوكيو - بوابة الشروق
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اليابان: تسجيل موجات تسونامي محدودة بالقرب من طوكيو

د ب أ
نشر في: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 9:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 9:38 ص

سجلت وكالة الأرصاد اليابانية موجات مد عاتية محدودة" تسونامي" عند بعض الجزر في سلسلة إيزو بالقرب من طوكيو ومناطق أخرى على ساحل المحيط الهادي صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد وقوع زلزال في مكان قريب.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أنه تم تسجيل موجات تسونامي وصل ارتفاعها إلى 60 سنتيمترا عند جزيرة هاتشيجو وبعض الجزر الأخرى في سلسلة إيزو، بالإضافة إلى جزيرة في سلسلة اوجاساوارا في المحيط الهادي، جنوب العاصمة اليابانية.

وبعد التحذير من وقوع تسونامي، أصدرت سلطات خمس مدن ساحلية في مقاطعة كوتشي و12 بلدية في تشيبا أوامر لمواطنيها بالخروج من منازلهم.

كما نصحت وكالة الأرصاد المواطنين بالحذر وعدم الاقتراب من البحر إلى حين إلغاء مذكرة التحذير، حيث قالت إنها مازالت ترصد نشاطا زلزاليا في المياه بالقرب من جزيرة تورشيما.

وقالت السلطات المحلية إنها لم ترد لها حتى الآن تقارير تفيد بحدوث إصابات أو أضرار مادية في الجزر.


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