تشافي يفتح النار مجددا على حكام الدوري الإسباني

علق الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، على تعادل فريقه أمام غرناطة، في المباراة التي أقُيمت لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وفقد برشلونة فرصة مطاردة غريمه التقليدي ريال مدريد، على صدارة ترتيب الليجا، بعد تعادله أمام غرناطة بهدفين لكل منهما، واتساع الفارق بينه وبين الريال إلى 3 نقاط.

وخلال التصريحات التي نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فتح تشافي النار على التحكيم، حيث وصف إلغاء هدف برشلونة الثالث الذي سجله جواو فيلكيس بالعار، وأكد على أن فيران توريس لم يكن متدخلا في الكرة، كما أن الكرة كانت تسبقه.

وأضاف تشافي:" الحكم الرابع قام بإبلاغي أنه تم إلغاء الهدف بسبب لمس توريس الكرة، ولكن بعد ذلك تبين أن هذا التبرير خاطئ".

وتحدث تشافي عن المباراة بشكل عام، حيث قال إن برشلونة سيطر على المباراة وكان يستحق المزيد، كما قام المدرب بالتحدث مع لاعبيه عن مدى عدوانية الخصم وقدرته على اللعب تحت ضغط وبعد 30 دقيقة تلقى الفريق الكتالوني هدفين.

وأردف:" كان علينا أن نقاتل في المباراة وتم تغيير الخطة قليلا في الشوط الثاني وكنا نستحق الفوز في النهاية.

وأتم:" لقد خلقنا بعض الفرص وكانت كافية للحصول على النقاط الثلاث، ولعبنا بشكل جيد اليوم مثل مواجهة بورتو، لكن الاختلاف الوحيد في النتيجة".