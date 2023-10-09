 شركات الطيران العالمية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد إعلان تل أبيب حالة الحرب - بوابة الشروق
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شركات الطيران العالمية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد إعلان تل أبيب حالة الحرب

واشنطن - د ب أ
نشر في: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 11:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 11:46 ص

علق عدد متزايد من شركات الطيران الدولية الرحلات إلى إسرائيل، التي أعلنت حالة الحرب في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث نصحت السلطات الأمريكية شركات الطيران بمراقبة الوضع قبل استئناف عملياتها.

وألغت شركات الطيران الأمريكية، ومنها شركة "دلتا إيرلاينز"، و"يونايتد إيرلاينز" و"أمريكان إيرلاينز جروب"، رحلاتها إلى تل أبيب، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي أوروبا، ألغت شركات الطيران الأوروبية مثل شركة "دويتشه لوفتهانزا" وشركة الخطوط الجوية الفرنسية "كي إل إم"، إلى جانب شركة "ويز إير" منخفضة التكاليف المجرية رحلاتها إلى تل أبيب.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية "ننصح شركات الطيران بتوخي الحذر".

كما علقت الخطوط الجوية البريطانية عملياتها إلى تل أبيب، في حين واصلت شركة طيران العال الإسرائيلية، والخطوط الجوية التركية، تسيير بعض الرحلات الجوية.

وقالت عدة شركات طيران آسيوية إنها ستعلق خدماتها إلى إسرائيل، ومنها شركة طيران الهند المحدودة وكاثي باسيفيك إيرويز المحدودة، بعد وقوع الهجمات من قطاع غزة صباح السبت الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي.

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