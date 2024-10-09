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أعداد جريدة الشروق
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ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم الطريق الإقليمي في الشرقية إلى 8 وفيات

فاطمة الديب
نشر في: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 12:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - 12:48 ص

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى على الطريق الإقليمي أمام قرية غيتة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية إلى 8 حالات وفاة، فيما أُصيب 3 آخرون بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من الجسد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يُفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 4 أشخاص جثثًا هامدة، و7 آخرين مصابين بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من الجسد، قبل أن يرتفع عدد الوفيات إلى 8 حالات.

وتبيَّن أن سبب الحادث جاءت نتيجة حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى على الطريق الإقليمي أمام قرية غيتة بمركز بلبيس. وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، والتحفظ على جثث المتوفين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أُخطرت لمباشرة التحقيق.

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