مقتل شرطي سوري وإصابة آخر في قصف إسرائيلي على القنيطرة

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قتل شرطي وأصيب آخر بجروح، اليوم الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي على جنوب سوريا حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، وذلك غداة غارة على دمشق أودت بحياة سبعة أشخاص على الأقل.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر في قيادة شرطة مدينة القنيطرة قوله: «استشهاد عنصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة آخر بجروح جراء عدوان إسرائيلي استهدف المدخل الشرقي للمدينة».

بدوره، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّ القصف تمّ بمسيرة إسرائيلية استهدفت مبنى حكوميا وقسم شرطة عند مدخل مدينة القنيطرة الواقعة في الجولان، ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة آخرَين بجروح.

يأتي ذلك غداة مقتل سبعة مدنيين في قصف اسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في دمشق، بحسب وزارة الدفاع السورية.

وقال المرصد إن القصف أودى بحياة تسعة مدنيين، وأربعة آخرين بينهم اثنان من حزب الله اللبناني.

ومنذ بدء النزاع في سوريا العام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في هذا البلد، مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

وشنّت إسرائيل في الأيام الماضية، غارات جوية داخل سوريا، كما استهدفت المعبر الحدودي الذي يربط لبنان بسوريا.