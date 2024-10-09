مقتل إسرائيليين في هجوم صاروخي لحزب الله على مستوطنة كريات شمونة

قُتل إسرائيليان جراء هجوم صاروخي من حزب الله، على مستوطنة كريات شمونة الواقعة على الحدود مع لبنان.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي، في بيان، بمقتل شخصين في كريات شمونة إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن عدة حرائق اندلعت في كريات شمونة جراء إطلاق حزب الله صواريخ سقطت مباشرة على عدد من المباني.

بدوره، أعلن حزب الله - ظهر الأربعاء - أنه استهدف تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.

وبدأت إسرائيل في 23 سبتمبر الماضي، حملة قصف جوي مكثفة في لبنان تقول إنها ضد أهداف لحزب الله، وأعلنت في 30 من الشهر نفسه، بدء عمليات برية وصفتها بالمحدودة والمركزة عند الحدود، قبل أن تؤكد أمس الثلاثاء، توسيع نطاق هذه العمليات لتشمل مناطق في جنوب غرب لبنان.

وأدت عمليات القصف في الأسبوعين الأخيرين لمقتل أكثر من ألف شخص في أنحاء مختلفة، بحسب السلطات اللبنانية. في حين يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ نحو شمال إسرائيل، ويعلن التصدّي لمحاولات تسلل حدودية.