المتحدة: نعلن عن تفاصيل الموسم الجديد خلال أيام

أكد سيف الوزيري، نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الموسم الجديد خلال أيام.
وقال سيف الوزيري في تصريحات لقناة الأهلي: "سيتم الإعلان عن تفاصيل الموسم المقبل في حضور الجميع خلال أيام، كما سيتم إجراء قرعة لإعلان الجدول النهائي للبطولة".
وأضاف: "سيتم الإعلان عن مكافآت وجوائز للأندية التي ستفوز بالدوري المصري من الموسم المقبل".
وأوضح الوزيري: "من الممكن مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك الموسم المقبل في السعودية، ونعمل على أن يكون هناك مباريات أخرى بخلاف القمة".
وواصل: "تلقينا عروضًا لاستضافة مباريات من الدوري أو مباريات ودية من دول لم نلعب عندها من قبل مثل العراق".
وأنهى: "بدأنا في تسويق الدوري المصري في أمريكا وأوروبا وأستراليا، وهذا يجعلنا من الممكن أن نشاهد مباريات وأحداث هناك".