المتحدة: نعلن عن تفاصيل الموسم الجديد خلال أيام

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أكد سيف الوزيري، نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الموسم الجديد خلال أيام.

وقال سيف الوزيري في تصريحات لقناة الأهلي: "سيتم الإعلان عن تفاصيل الموسم المقبل في حضور الجميع خلال أيام، كما سيتم إجراء قرعة لإعلان الجدول النهائي للبطولة".

وأضاف: "سيتم الإعلان عن مكافآت وجوائز للأندية التي ستفوز بالدوري المصري من الموسم المقبل".

وأوضح الوزيري: "من الممكن مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك الموسم المقبل في السعودية، ونعمل على أن يكون هناك مباريات أخرى بخلاف القمة".

وواصل: "تلقينا عروضًا لاستضافة مباريات من الدوري أو مباريات ودية من دول لم نلعب عندها من قبل مثل العراق".

وأنهى: "بدأنا في تسويق الدوري المصري في أمريكا وأوروبا وأستراليا، وهذا يجعلنا من الممكن أن نشاهد مباريات وأحداث هناك".