الأمم المتحدة: 3 مخيمات فلسطينية في لبنان تأثرت بغارات إسرائيل



أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن 3 مخيمات للاجئين الفلسطينيين تضررت جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان.

وذكرت الأونروا، في بيان، اليوم الأربعاء، أن مخيمات الفلسطينيين المتضررة من الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان تقع حول مدن صيدا وصور وطرابلس.

وأضافت أن موظفي الأونروا في صور نزحوا بسبب المخاطر الأمنية، وبالتالي توقفت معظم الأنشطة في المدينة مؤقتا، وفقا لوكالة الأناضول.

ولفتت إلى أن فلسطينيي 4 مخيمات للاجئين، 3 منها جنوب لبنان وواحد في العاصمة بيروت اضطروا للنزوح بشكل كبير بسبب الهجمات.

وأفاد البيان بأن الأونروا افتتحت 11 مركز إيواء في لبنان بعد الغارات الإسرائيلية، ووصلت ثلاثة من هذه المراكز إلى طاقتها الكاملة.

وهُجر مئات الآلاف من الفلسطينيين من وطنهم عند تأسيس إسرائيل في 1948 وحرب 1967.

ويحاول معظم هؤلاء الفلسطينيين التمسك بالحياة في مخيمات اللاجئين في لبنان والأردن وسوريا وغزة.

وعلى الرغم من العقود من الزمن، فإن إسرائيل لا تسمح لهؤلاء اللاجئين بالعودة إلى بلادهم.

وبحسب الأمم المتحدة، هناك أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى محاولات توغل بري بدأتها قبل أسبوع في الجنوب، متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ووفق الأرقام الرسمية حتى مساء الثلاثاء، قتلت إسرائيل 2119 شخصا وأصابت 10019 منذ بداية القصف المتبادل مع "حزب الله" في 8 أكتوبر 2023، بينهم 1301 شهيد و3618 جريحا وأكثر من 1.2 مليون نازح، منذ أن بدأت حربها على لبنان في 23 سبتمبر الماضي.

ويرد "حزب الله" يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.