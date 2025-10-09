 حماس تشيد بجهود الوسطاء وتدعو إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق كاملاً - بوابة الشروق
الخميس 9 أكتوبر 2025 4:06 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

حماس تشيد بجهود الوسطاء وتدعو إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق كاملاً


نشر في: الخميس 9 أكتوبر 2025 - 2:23 ص | آخر تحديث: الخميس 9 أكتوبر 2025 - 2:25 ص

أصدرت حركة "حماس" بيانًا، اليوم، أعربت فيه عن تقديرها العالي لجهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر وتركيا، مثمّنة في الوقت ذاته مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى وقف الحرب نهائيًا وضمان انسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزّة.

ودعت الحركة الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إلى جانب مختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى العمل على إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً، وعدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه.

كما وجّهت "حماس" تحيّة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، والقدس، والضفة الغربية، وداخل فلسطين وخارجها، مشيدة بمواقفه البطولية والثابتة في مواجهة مشاريع الاحتلال الفاشية التي استهدفت حقوقه الوطنية. وأكدت أن هذه التضحيات العظيمة أفشلت مخططات الاحتلال في الإخضاع والتهجير.

واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن تضحيات الشعب الفلسطيني لن تذهب هباءً، مشددة على التمسك بالحقوق الوطنية حتى تحقيق الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك