أردوغان: سنراقب عن كثب التنفيذ الصارم لاتفاق غزة

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بانتهاء محادثات حماس وإسرائيل، التي عُقدت في شرم الشيخ، بالتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأعرب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، عن خالص امتنانه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أبدى الإرادة السياسية اللازمة لتشجيع الحكومة الإسرائيلية على الموافقة على وقف إطلاق النار.

وثمن جهود الشقيقتين مصر وقطر على دعمهما الكبير للتوصل إلى الاتفاق، مؤكدًا أن «تركيا ستراقب عن كثب التنفيذ الصارم لاتفاق غزة، وستواصل المساهمة في هذه العملية».

وأضاف: «سنواصل نضالنا حتى قيام دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، ومتكاملة جغرافيًا، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

Şarm El Şeyh’de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum.



وتوصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب بخصوص غزة، والتي تشمل وقفا لإطلاق النار وتحرير الرهائن، مما قد يمهد الطريق لإنهاء حرب دامية مستمرة منذ عامين.

وأسفرت محادثات غير مباشرة استضافتها مصر عن التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الأولى من الإطار المكون من 20 بندا الذي اقترحه ترامب، والذي يهدف لإحلال السلام في القطاع.

وقال ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «يشرفني أن أعلن أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام».

وأضاف «هذا يعني أن جميع الرهائن سيطلق سراحهم قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ومستدام».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: «بعون الله سنعيدهم جميعا إلى الوطن»، في إشارة إلى الرهائن المحتجزين لدى حماس، مضيفا أنه سيعقد اجتماعا للحكومة اليوم الخميس للموافقة على الاتفاق.

من جانبها، أكدت حماس توصلها إلى اتفاق لإنهاء الحرب، قائلة إن الاتفاق «يقضي بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب الاحتلال منها ودخول المساعدات وتبادل الأسرى».

وأضافت: «ندعو الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة، وعدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه».