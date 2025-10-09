عندما كشفت شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية أستون مارتن عن السيارة دي.بي12 لتحل محل السيارة دي.بي11 جراند تور الرائعة، قالت الشركة أنه تم تحديث دي.بي12 إلى مستوى "سوبر تور". وبعد عامين، تستعد الشركة لطرح جيل أحدث من هذه السيارة بإضافة حرف إس إلى الاسم.

وفي أي سيارة أستون مارتن تحمل علامة إس، يكون نظام الدفع هو العنصر الأهم. تستخدم سيارة دي.بي11 إس الجديدة نفس المحرك المزدوج التوربو سعة 4 لترات، المستخدم في الطرز الأخرى، مع زيادة قوتها من 671 حصانا إلى 690 حصانا.

ويبقى عزم الدوران الأقصى ثابتًا، عند مستوى 590 رطلا لكل قدم مكعب، عند 2750 دورة في الدقيقة. إلى جانب زيادة قوة الطراز، عدل مهندسو أستون مارتن نظام التحكم في الانطلاق لتقليل زمن تغيير التروس بأكثر من 50%، مما أدى إلى تحسن متوقع في معدل التسارع بمقدار 1ر0 ثانية حيث تقول الشركة إن السيارة دي.بي 12 إس تستطيع الوصول إلى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4ر3 ثانية فقط.

ونقل موقع أوتوموتيف نيوز المتخصص في موضوعات السيارات عن أستون مارتن القول إن مهندسيها صمموا هيكل السيارة بي.دي12 إس لتحقيق زيادةً متناسبةً في شعور السائق بالرشاقة والدقة والربط مع السيارة ككل. وقد تمكنوا من ذلك من خلال استخدام محور خلفي مانع للانقلاب أكثر صلابةً ، وتعديل برمجة ماصات الاهتزازات لتغيير درجة الميل والانقلاب، وتغيير إعدادات زاوية الميل والعجلات.

كما يسمح الضبط المحدث للترس التفاضلي الخلفي الإلكتروني للسائقين بالضغط على دواسة الوقود مبكرا في المنعطفات، مما يُحسّن سرعات الخروج.

كما يمكن للمشتري دفع 5ر14 ألف دولار إضافية لتزويد سيارته من طراز دي.بي 12 بنظام مكابح مصنوع من ألياف الكربون والسيراميك، في حين أن هذه الأضافة موجودة بشكل طبيعي في السيارة دي.بي12 إس.

ويمكن حجز السيارة دي.بي12 إس مبكرا في الوقت الحالي، حيث تتوقع الشركة بدء تسليمها في أوائل العام المقبل. ولم يتم الكشف عن السعر الرسمي للسيارة لكن التوقعات تشير إلى أنه سيبدأ من حولي 270 ألف دولار.