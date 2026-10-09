الطيران المدني السعودي: الاعتداء على مطار الملك خالد أودى بحياة 3 سعوديين

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، تعرض مطار الملك خالد الدولي أمس الخميس لاعتداءين: "استهدف الاعتداء الأول مرافق المطار، فيما استهدف الاعتداء الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية".

وأضافت الهيئة في بيان صادر اليوم الجمعة: "وقد باشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما وفق الإجراءات والخطط المعتمدة".

وكشفت عن أن الاعتداءين "أسفرا عن استشهاد (3) مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة؛ تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البليغة، وقد تم نقلهم بشكل فوري إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، هذا ونتج عن الاعتداءين بعض الأضرار المادية".

وأكدت الهيئة "استمرار العمل بالتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية ذات العلاقة على تقييم الأضرار، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين، والمحافظة على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني بالمملكة، مشيرة إلى استئناف العمليات التشغيلية بالمطار، وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها".