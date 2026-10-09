روسيا تهاجم سفينة تزود الجيش الأوكراني بالإمدادات في ميناء ميكولايف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، استهداف ⁠سفينة شحن في ميناء ميكولايف الأوكراني على البحر الأسود.

وقالت الوزارة إن ‌السفينة ⁠كانت تستخدم لتزويد الجيش الأوكراني بالإمدادات، بحسب وكالة ‌ريا نوفوستي.

كما نقلت ‌وكالة أنباء تاس الرسمية الروسية ⁠ عن مسئولين محليين قولهم إن غارة أوكرانية ‌أسفرت ⁠عن مقتل شخصين وإصابة أربعة ⁠آخرين في منطقة ⁠بيلجورود الحدودية ⁠الروسية.

في المقابل، قال ‌ميخايلو سيميكين حاكم مدينة زابوريجيا ⁠الأوكرانية بالإنابة عبر منصة تليجرام إن ‌هجوما ⁠جويا روسيا على المدينة أدى ⁠إلى مقتل شخص ⁠وإصابة اثنين ⁠آخرين، بحسب وكالة رويترز.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، الولايات المتحدة بعدم الرغبة في مساعدة كييف، وذلك عقب هجوم بقنبلة روسية، أودى بحياة ما لا يقل عن 30 شخصا في مدينة كراماتورسك شرق البلاد، ما رفع حصيلة القتلى جراء الضربات الروسية على مدار يومين إلى أكثر من 70 قتيلا.

وانتقد زيلينسكي مساعي واشنطن للحفاظ على علاقات اقتصادية مع روسيا، بالتزامن مع محاولاتها القيام بدور الوسيط في الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.

وجاء الهجوم أمس، بعد يوم واحد من ضربات روسية واسعة النطاق شنتها طائرات بدون طيار "درونز" وصواريخ، أدت إلى مقتل العشرات في أنحاء أوكرانيا، بمن فيهم 22 شخصا لقوا حتفهم في مبنى سكني بمدينة بريلوكي التي تقع على بعد نحو 130 كيلومترا شرق كييف.