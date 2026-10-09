الجنوب إفريقية نافي بيلاي تفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2026

أعلنت لجنة نوبل في العاصمة النرويجية أوسلو، اليوم الجمعة، فوز الحقوقية الجنوب إفريقية نافانثيم "نافي" بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026.

وشغلت بيلاي سابقًا منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كما عُرفت بعملها في مجال القانون وحقوق الإنسان.

وبحسب الإعلان، بلغ عدد المرشحين للجائزة هذا العام 287 شخصية ومنظمة، وفقا لموقع دويتشه فيله الألماني.

وقال رئيس لجنة نوبل النرويجية، يورجن واتنه فريدنيس، إن بيلاي تستحق التكريم نظير شجاعتها في الدفاع عن القانون الدولي ومكافحة الجرائم المرتكبة خلال النزاعات، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وتنحدر بيلاي، التي تعود أصولها إلى عائلة هندية في جنوب أفريقيا، من خلفية قانونية وحقوقية بارزة. ففي عام 1995، عُيّنت في المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، قبل أن تتولى، بعد خمس سنوات، منصب قاضية ورئيسة للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا.

وشغلت بيلاي منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014، حيث اضطلعت بدور دولي في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيز احترام القانون الدولي.