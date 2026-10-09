السياحة تعلن انتهاء تسجيل تضامنات الحج بين 1702 شركة

- 15 أكتوبر آخر مهلة لسداد قيمة برامج الحج.. والسعودية تبدأ إصدار التأشيرات بداية من 28 يناير 2027

أعلنت وزارة السياحة والآثار انتهاء عمليات تسجيل تضامنات الحج بين شركات السياحة المنظمة للحج خلال الموسم المقبل، وعددها 1702 شركة لها حق تنظيم الحج هذا العام الهجري 1448، تمهيدا لانطلاق مرحلة استكمال التعاقدات والاستعداد لتنفيذ برامج الحج السياحي.

كانت عمليات تسجيل الكيانات "التضامنات" بين الشركات قد بدأت اعتبارا من أول أكتوبر الجاري ولمدة 8 أيام، عقب الانتهاء من إجراء القرعة الإلكترونية نهاية الشهر الماضي، فيما تبدأ إجراءات التعاقد على الباقات الشاملة للحج ومعاينة سكن الحجاج في 25 نوفمبر المقبل، على أن تنتهي الشركات من توثيق عقود السكن ومعاينته والتعاقد على الباقات في موعد أقصاه 8 يناير 2027.

ووفقا للجدول الزمني المحدد لإنهاء شركات السياحة كل إجراءات الحج السياحي، فإن يوم 8 يناير المقبل سيكون آخر موعد لإنهاء تلك الإجراءات، على أن تبدأ المملكة العربية السعودية إصدار تأشيرات الحج بداية من يوم 28 يناير 2027.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بشركات السياحة المنظمة للحج الالتزام بالمواعيد المحددة واستيفاء متطلبات التنفيذ، بما يُسهم في انتظام الاستعدادات للموسم وضمان تقديم الخدمات المتعاقد عليها.

وقال أحمد إبراهيم، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، إن آخر موعد لإنهاء إجراءات الحج لهذا العام سيكون يوم 8 يناير المقبل، مشيرا إلى أن هذا الموعد سيشهد انتهاء شركات السياحة من توثيق عقود سكن الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والتعاقد على الباقات الشاملة، لافتا إلى أنه لن يتم مد أمد إنهاء الإجراءات بعد هذا الموعد.

دراسة إمكانية تقديم موعد سفر شركات السياحة لمعاينة مساكن الحجاج

وأضاف رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أنه تتم حاليا دراسة إمكانية تقديم موعد سفر شركات السياحة لإجراء عملية معاينة المساكن التي سيقيم بها الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمقرر سابقا أن تبدأ يوم 25 نوفمبر الجاري، ليكون قبل ذلك الموعد، وذلك لمنح الشركات السياحية فترة أكبر لاختيار السكن وفقا للمواصفات التي حددتها وزارة السياحة والآثار، مشيرا إلى أنه لا بد أن تكون كل مساكن حجاج السياحة مصنفة سياحيا.

وأشار أحمد إبراهيم إلى أن شركات السياحة انتهت من عملية التضامن فيما بينها في تنفيذ برامج الحج، لافتا إلى أن أقل عدد للحجاج داخل التضامن الواحد هو 45 حاجا، كما أشار إلى أن الضوابط المنظمة لموسم الحج لعام 1448 هجريا - 2027 ميلاديا حددت يوم 28 يناير المقبل موعدا لصدور تأشيرات الحج للفائزين بقرعة الحج السياحي.

بدوره، أكد وجيه القطان، عضو غرفة شركات السياحة، أن شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج لهذا العام تواصل تحصيل كامل قيمة برامج الحج من الفائزين بقرعة الحج السياحي.

وأضاف القطان أنه وفقا للضوابط المنظمة لموسم الحج لعام 1448 هجريا - 2027 ميلاديا، فإنه يجب على الفائزين بقرعة الحج السياحي سداد قيمة برنامج الحج قبل 15 أكتوبر الجاري، أي في غضون أسبوعين من موعد إعلان النتيجة.

وأوضح أن المواطنين الفائزين بقرعة الحج السياحي، وعددهم نحو 31 ألف مواطن، يقومون حاليا باستكمال قيمة برنامج الحج وفقا للمستوى الذي تقدموا له، وذلك بعد احتساب قيمة جدية الحجز التي سددوها عند التقدم للقرعة.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن وزارة السياحة والآثار خصصت ما يقرب من 70% من تأشيرات الحج المطروحة بالقرعة للبرامج الاقتصادية (البري - الاقتصادي طيران)، حيث تم تخصيص نحو 21 ألف تأشيرة لهذه البرامج من إجمالي 31 ألف تأشيرة مخصصة للحج السياحي.

من جانبها، شددت سامية سامي، مساعدة وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، على ضرورة تواصل المواطنين الفائزين في القرعة الإلكترونية للحج السياحي التي تم إجرائها نهاية الشهر الماضي مع شركات السياحة لاستكمال الإجراءات وسداد قيمة برنامج الحج خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة القرعة، وفقا للضوابط المقررة، مع الالتزام بالمستوى ووسيلة السفر اللذين أُجريت عليهما القرعة، والاحتفاظ بالعقود وإيصالات السداد الموضح بها مستوى البرنامج والخدمات المتفق عليها، بما يحفظ حقوقهم.

وأكدت أن الزيادة غير المسبوقة في المتقدمين للقرعة الإلكترونية للحج السياحي، والذين تجاوز عددهم 145 ألف مواطن، تعكس تنامي ثقة المواطنين في منظومة الحج السياحي، وما توفره من برامج متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الراغبين في أداء الفريضة، مشيرة إلى أن هذا الإقبال يضع على عاتق الوزارة وشركات السياحة مسئولية مواصلة الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة وتطويرها، والالتزام الكامل بالبرامج المتعاقد عليها، بما يحفظ حقوق الحجاج ويضمن تقديم الخدمات بالمستويات والمواصفات المقررة.

وأشارت إلى أن برامج الحج السياحي هذا الموسم توفر خيارات متنوعة أمام المواطنين، تشمل مستويات (اقتصادي طيران)، و(بري)، و(سياحي مخيمات أ، ب)، و(سياحي مخيمات ج)، و(سياحي أبراج).

وأضافت أنه تم تخصيص النسبة الأكبر من التأشيرات للمستويين الاقتصادي والبري، اللذين يستحوذان معا على نحو 68% من إجمالي التأشيرات المدرجة بجدول الضوابط، بواقع 18 ألف تأشيرة للمستوى الاقتصادي طيران، و3000 تأشيرة للمستوى البري، إلى جانب تخصيص 4300 تأشيرة لمستوى السياحي (مخيمات أ، ب)، و3500 تأشيرة لمستوى السياحي (مخيمات ج)، و2000 تأشيرة لمستوى السياحي أبراج.

وأكدت أن ضوابط الحج لهذا الموسم تتضمن منظومة لتقييم الأداء وجودة البيانات، تخصص 50% من التقييم لأداء شركة السياحة، و30% لأداء مشرفيها، و20% لتقييم الحجاج للخدمات المقدمة لهم، لتصبح آراؤهم وتجربتهم الفعلية جزءا من قياس جودة التنفيذ، إلى جانب الالتزام بالمواعيد ودقة البيانات ومطابقة الخدمات للبرنامج.