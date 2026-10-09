قالت النائبة أميرة فؤاد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن ملف الكلاب الضالة تحول إلى "ظاهرة متزايدة"، مشيرة إلى أن الكلاب باتت تطارد المواطنين والسيارات وتتواجد أعلى السيارات وأسفلها وبجوار المدارس.

وشددت خلال برنامج "كلام الناس" المذاع على فضائية " MBC مصر" على ضرورة أن يتحرك المواطن في الشارع باطمئنان، كما كان الوضع في السابق بصحبة أطفاله، متابعة: "نحن لا نريد قتل الكلاب، ولم نقل ذلك إطلاقا".

وأضافت أن الكلاب باتت تلاحق الأطفال أثناء سيرهم، مشددة: "هذه ظاهرة نحن نريد لها حلا، لكننا لم نقل نقتل الكلب ولا نسممه ولا نفعل هذا الأمر إطلاقا".

وأشارت إلى أن الاهتمام بهذا الملف يرجع لوجود مشكلة فعلية تواجه الناس وتستوجب التعامل معها "وليست أمرا مفتعلا"، مضيفة: "لدينا مشكلة وحوادث وهناك ناس بتموت وفزع في الشارع؛ لأن الظاهرة أصبحت منتشرة".

ولفتت إلى أنها ترصد في كل منطقة تتردد عليها ما بين 20 إلى 30 كلبا، مؤكدة أن القضية "ليست تريند، ولكن توجد مشكلة كلاب ضالة في الشارع، لم تكن موجودة في الماضي".