مقتل 10 وإصابة 16 في أعمال شغب في سجن بولاية سينالوا المكسيكية

اندلعت أعمال شغب مميتة خلال ساعات زيارة العائلات يوم الخميس في سجن بولاية سينالوا التي تعاني من العنف في شمال غرب المكسيك، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية.

ووقعت أعمال العنف صباح الخميس في سجن "إل كاستيو" في مدينة مازاتلان الساحلية.

وقالت أمانة الأمن العام في سينالوا على منصة "إكس" إن تسعة نزلاء وفردا من عائلة قتلوا في الأحداث، بينما نقل 16 نزيلا لتلقي العلاج الطبي بعد إصابتهم. وذكرت وسائل إعلام محلية أن النزلاء استخدموا أسلحة نارية خلال الشجار.

ولم تعلن السلطات بعد عن كيفية وقوع الوفيات.

وعقب الاشتباك، دخل أفراد من الجيش والحرس الوطني والبحرية وقوات الأمن المحلية إلى السجن لاستعادة النظام. وقال مجلس الأمن الاتحادي المكسيكي إن السجن، الذي يضم 1800 نزيل، بات الآن "تحت السيطرة".

وأدى الاكتظاظ، الناتج جزئيا عن استخدام الاحتجاز الاحتياطي - الذي يبقي آلاف السجناء خلف القضبان دون صدور أحكام بحقهم - إلى جانب نقص أطقم الحراسة في السجون، إلى تأجيج الفساد والعنف داخل السجون، وفقا لمحللين. وفي مايو/أيار الماضي، اندلعت أعمال شغب في سجن في كوليوكان، عاصمة سينالوا، مما أسفر عن مقتل سبعة نزلاء وإصابة آخر.