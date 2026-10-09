سمير فرج: المشير أحمد إسماعيل قائد عظيم قاد الحرب مصابا بالسرطان وتوفي بعد تحقيق الانتصار

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن المشير أحمد إسماعيل علي كان من القادة العظام، مشيرًا إلى أنه تخرج في الكلية الحربية عام 1938، وكان ضمن دفعة الرئيسين الراحلين جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات، والفريق عبدالمنعم رياض، والأديب يوسف السباعي، والفنان أحمد مظهر، والتي كانت تُعرف بـ”دفعة الضباط الأحرار”.

وأضاف "فرج" عبر برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، اليوم الخميس، أن المشير أحمد إسماعيل تعلم في الاتحاد السوفيتي، وشارك في حروب 1948 و1956 و1967، كما شارك في إعادة بناء القوات المسلحة بعد نكسة 1967، مشيرًا إلى أنه أنشأ سلاح الصاعقة المصرية، ثم عينه "السادات" رئيسًا للمخابرات العامة، قبل أن يتولى خلال حرب أكتوبر 1973 منصب وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة المصرية.

وتابع أن في عهد المشير أحمد إسماعيل جرى إعداد خطط “جرانيت 1” و”جرانيت 2” والخطة المعدلة، التي تم تنفيذها في الهجوم خلال حرب أكتوبر، مضيفًا أن هذا الرجل كان عظيمًا يتمتع بهيبة كبيرة واتزان داخل مركز القيادة.

وأشار إلى أن المشير أحمد إسماعيل قاد القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر وهو مصاب بالسرطان، وكان يخرج لمدة ساعتين من غرفة العمليات لتناول دوائه والراحة ثم يعود مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه توفي عام 1974، بعد انتهاء الحرب، متأثرًا بإصابته بالسرطان.