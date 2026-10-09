الأرصاد: فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري والقناة والقاهرة الكبرى

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئة الجوية بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن مناطق جديدة ستتأثر بفرص سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، خاصة جنوب البلاد، مع بدء تأثرها بمنخفض البحر الأحمر، مشيرة إلى أن من بينها مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد.

وأضافت “غانم” عبر مداخلة هاتفية على قناة الشمس 2، اليوم الخميس، أن هذه المناطق ذات طبيعة جبلية، ومن المتوقع أن تشهد أمطارًا تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، وتكون رعدية خاصة بعد فترات العصر وخلال المساء، لافتة إلى أن فرص سقوط الأمطار تمتد خلال أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين.

وأكدت على ضرورة توخي الحذر، خاصة أن السحب الرعدية يصاحبها نشاط في الرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة، لا سيما في تلك المناطق.

وتابعت أن فرص الأمطار ستظل موجودة غدًا الجمعة في بعض المناطق الساحلية، حيث قد تشهد بعض محافظات السواحل المطلة على البحر المتوسط وشمال الدلتا أمطارًا خفيفة يمكن أن تكون متوسطة أحيانًا، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على المناطق الداخلية من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أن الأيام الماضية شهدت فرصًا لسقوط الأمطار في عدد من المحافظات، من بينها الإسكندرية ومناطق من مطروح وكفر الشيخ والبحيرة، وكانت الأمطار متوسطة وغزرت أحيانًا في بعض الأماكن، خاصة الإسكندرية، بينما كانت فرص سقوط الأمطار اليوم أقل من اليومين الماضيين، وجاءت أغلبها خفيفة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد، بالتزامن مع بدء مرور المنخفضات الجوية التي يصاحبها عادة فرص لسقوط الأمطار.

