جهاز مستقبل مصر: ننفذ 19 ألف كيلومتر من شبكات الكهرباء بالدلتا الجديدة لدعم مشروعات التنمية

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يقوم "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" بتنفيذ شبكة طاقة أساسية لتوفير البنية اللازمة لتشغيل مشروعات التنمية بالدلتا الجديدة ودعم التوسع الزراعي والإنتاجي بها تبلغ 19 ألف كيلومتر من شبكات الكهرباء، مدعومة بـ18 محطة محولات و121 ألف عمود كهربائي.

و تحتاج مشروعات التوسع الزراعي والإنتاجي في الدلتا الجديدة إلى بنية كهربائية متكاملة تواكب حجم المشروع، خاصة وأن هناك مساحات واسعة من الأراضي تحتاج إلى مصادر طاقة موثوقة وشبكات تمتد إلى مناطق الاستصلاح لتوفير الكهرباء اللازمة للتشغيل.

ومن هنا بدأت أعمال إنشاء شبكة الكهرباء لتنفيذ محطات المحولات ومد الأعمدة وشبكات التوزيع لدعم البنية الأساسية للمشروع.

وتبلغ شبكة الكهرباء التي ينفذها تبلغ قوتها 2051 م.ف.أ تدعمها 4 آلاف محول كهرباء و 57 موزعا كهربائيا.

يعد "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" أحد الأذرع الاستراتيجية للدولة لتنفيذ رؤية القيادة السياسية عبر مشروعات تنموية رائدة وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام وفق رؤية "مصر 2030".