التشيكيون يختارون مجالسهم المحلية والشيوخ في أول اختبار لحكومة بابيش

تجري جمهورية التشيك انتخابات المجالس المحلية ومجلس الشيوخ على مدار يومين بدءا من اليوم الجمعة، في أول اختبار للرأي العام تجاه حكومة الملياردير الشعبوي أندريه بابيش، التي تولت السلطة في ديسمبر/كانون الأول.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 2 ظهراً (1200 بتوقيت جرينتش)، مع إمكانية إدلاء الناخبين بأصواتهم يوم غد السبت أيضا.

ويطلب من أكثر من 8 ملايين ناخب يحق لهم التصويت إنتخاب المجالس البلدية والمحلية في أكثر من 6200 دائرة انتخابية. وفي المدن الكبرى بالبلاد، كانت أزمة النقص في الإسكان قضية مركزية خلال الحملة الانتخابية.

كما يجري التنافس على ثلث المقاعد في مجلس الشيوخ، وهو الغرفة العليا في البرلمان، كما هو الحال كل عامين. وستحدد نتائج التصويت ما إذا كانت المعارضة الليبرالية والمحافظة قادرة على الاحتفاظ بأغلبيتها في المجلس أم إن الأحزاب الحاكمة وحلفاءها قادرون على تحقيق مكاسب.

ولفت الرئيس بيتر بافل الانتباه قبل التصويت بإعلانه أنه لن يتمكن من التصويت بسبب عطلة خاصة خارج الاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل، كان بإمكان بافل التصويت للمجلس البلدي في مسقط رأسه؛ قرية تشيرنوتشكي الواقعة شمال غربي البلاد، والتي يقل عدد سكانها عن 330 نسمة.

وقال متحدث باسمه: "يعرب الرئيس عن أسفه لهذا الخطأ في التخطيط". ولا يتوفر التصويت عبر البريد في الانتخابات المحلية التشيكية.