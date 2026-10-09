العاصفة الاستوائية سيمون تشتد لتتحول إلى إعصار في المحيط الهادئ

اشتدت العاصفة الاستوائية سيمون لتتحول إلى إعصار في المحيط الهادئ، حسبما قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي يوم الخميس.

وكانت العاصفة على بعد 380 كيلومتراً جنوب مدينة مانزانيلو الساحلية في غرب المكسيك.

وبلغت السرعة القصوى للرياح المستمرة حوالي 120 كيلومتراً في الساعة. وكانت تتحرك نحو الغرب والشمال الغربي بسرعة 9 كيلومترات في الساعة. ومن المتوقع أن تتجه نحو الشمال الغربي في وقت مبكر من يوم الجمعة ونحو الشمال يوم السبت

ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن قلب العاصفة من المتوقع أن يقترب من ساحل جنوب غرب ووسط غرب المكسيك يوم السبت.