ألوية العمالقة: نزع مئات الألغام الحوثية في ذوباب

قال المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية في اليمن، اليوم الجمعة، إن الفريق الهندسي التابع للقوات نزع مئات الألغام التي زرعها الحوثيون في عدد من مناطق مديرية ذوباب بمحافظة تعز.

وأضاف المركز أن عمليات نزع الألغام جاءت بعد سيطرة قوات العمالقة الجنوبية على تلك المناطق خلال اليومين الماضيين.

من جهته، أشار الجيش اليمني في بيان إلى تنفيذ 1729 عملية ضد أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثي، أسفرت عن تحييد 1370 عنصرًا وتدمير وإعطاب 300 وسيلة ومعدة قتالية.

والاثنين الماضي، أطلق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي عملية "فجر اليمن"، بهدف "استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب" الحوثيين.

وفي صنعاء، هزت انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية، إثر غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة لمسلحي جماعة الحوثي..

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية إن دوي انفجارات عنيفة سمع في شمال صنعاء، فيما أفادت قناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، بأن الغارات استهدفت مصنع "سماء النهضة" لتجارة مواد البناء والكهرباء في منطقة الجمنة، ومصنعاً للإسفنج في منطقة شملان غرب العاصمة.

وأشار السكان إلى انتشار امني مكثف في حي الجراف (معقل الحوثيين) شمالي صنعاء، وإغلاق الطرق المؤدية إلى مستشفى "المؤيد" في الحي ذاته، عقب الغارات، دون أن تتضح الخسائر حتى الان.

وأفادت مصادر عسكرية للعربية/الحدث بأن الطيران الحربي شن غارات على مناطق في مديرية كتاف والبقع بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي.

كما تحدثت المصادر عن غارات أخرى استهدفت مواقع في صنعاء، فيما سُمع دوي انفجارات بمحافظة عمران، يُعتقد أنها ناجمة عن ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة للحوثيين. ولم تتضح على الفور حصيلة الخسائر الناجمة عن الغارات الجديدة.

من جهته، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع إن "الطيران السعودي شن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 59 غارة جوية وصاروخية على صنعاء ومحافظات الجوف وتعز ومأرب وحجة وصعدة والحديدة ولحج وريمة وإب والبيضاء".

وجاءت تلك الضربات بعد يوم شهد سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت تجمعات ومعسكرات حوثية في محافظات البيضاء وإب ومأرب والحديدة. كما طالت الضربات تعزيزات عسكرية تابعة للجماعة كانت في طريقها إلى جبهات القتال بمحافظة تعز وريفها.

وفي موازاة الغارات، أفادت قناة "العربية" الإخبارية السعودية بأن الحوثيين كثفوا استخدام الطائرات بدون طيار "الدرونز" في المناطق التي سيطرت عليها القوات الحكومية مؤخراً على الساحل الغربي لليمن، في ظل استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدة محاور.