تحالف دعم الشرعية: سنرد بحزم على الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية

تعهد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، بالرد بحزم على الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية.

وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي في منشور على منصة إكس، إن الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم.

وأضاف المالكي: "دمرنا 3 منصات لإطلاق الصواريخ تستخدمها جماعة الحوثي"، مرفقا المنشور بمقطع فيديو يظهر تنفيذ الضربات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، تعرض مطار الملك خالد الدولي أمس الخميس لاعتداءين: "استهدف الاعتداء الأول مرافق المطار، فيما استهدف الاعتداء الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية".

وأضافت الهيئة في بيان أن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما وفق الإجراءات والخطط المعتمدة

واشارت إلى أن الاعتداءين أسفرا عن مقتل 3 سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة؛ تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البليغة، وقد تم نقلهم بشكل فوري إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، هذا ونتج عن الاعتداءين بعض الأضرار المادية.

وأكدت الهيئة "استمرار العمل بالتكامل والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية ذات العلاقة على تقييم الأضرار، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين، والمحافظة على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني بالمملكة، مشيرة إلى استئناف العمليات التشغيلية بالمطار، وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها".