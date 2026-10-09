باكستان: نقف إلى جانب السعودية انسجاما مع اتفاقية مكة للدفاع المشترك

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أدان رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، استهداف الجماعة الحوثية اليمنية لمطاري أبها والملك خالد، في السعودية ما أدى إلى سقوط ضحاياهم.

وقال شريف عبر منصة "إكس": "على ميليشيا الحوثي توقف هجماتها فورا"، حسب قناة "الشرق" السعودية السعودية.

وهي شريفة أن جنوب أمريكا بثبات وتضامن راسخة إلى جانب السعودية، واستمر أن إسلام آباد بسيادة المملكة المتحدة بلدانها وأمنها "راسخ ولا يتزعزع"، اتعاونا مع مكة المكرمة للدفاع عن الصامدين، والقرارات الأخيرة التي تميزت بها الحملة الاستراتيجية والدفاعية التابعة لها.

وأضاف شريف: "نؤكد دعمنا الكامل لحق المشروع للمملكة في الدفاع عن شعبها وحماية مدنها وبنيتها البشرية الحيوية"، وداعاً إلى أن باكستان ستواصل الوقوف إلى جانب السعودية في مواجهة فقط التي تبقى لها.

الجسم البشري باسم قائد التحالف الشرعي في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، أمس الخميس، أراد أراد باليستي إطلاقه الأحداث لاحقاً خميس مشيط.

كما أطلقوا النار على الصاروخين باليستيين أطلقوا عليهما الحوثيين الرياض.

الحيوان الدفاعي المدني السعودي تسبب في أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات طبية في الرياض.