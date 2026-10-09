موجة إفلاس الشركات في ألمانيا تصل إلى أعلى مستوياتها منذ 13 عاما

سجلت ألمانيا في يوليو الماضي أكبر عدد من حالات إفلاس الشركات خلال شهر واحد منذ 13 عاما.

وبلغ عدد حالات الإفلاس 2373 حالة، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الجمعة.

ويأتي ذلك استمرارا للاتجاه المسجل خلال النصف الأول من هذا العام. وكانت آخر مرة يُسجل فيها عدد أكبر من حالات الإفلاس في شهر يوليو 2013، عندما بلغ العدد 2459 حالة.

ولا تُحتسب حالات الإفلاس إلا بعد صدور أول قرار من محكمة الإفلاس المختصة. وأوضح خبراء الإحصاء أن طلبات الإفلاس تُقدَّم عادة قبل ذلك بنحو ثلاثة أشهر.

ومع ذلك، بلغت قيمة مطالبات الدائنين في حالات الإفلاس الحالية 9ر21 مليار يورو، وهي أقل من مستواها قبل عام، عندما بلغت 8ر31 مليار يورو. وبالتالي، فإن الشركات التي طالتها حالات الإفلاس خلال العام الجاري كانت أصغر حجما في المتوسط.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام، سجلت الإحصاءات إفلاس نحو 43 شركة من بين كل 10 آلاف شركة. وكانت شركات النقل والتخزين الأكثر تضررا، بواقع 86 حالة إفلاس لكل 10 آلاف شركة، تلتها شركات قطاع الضيافة والمطاعم والفنادق بواقع 70 حالة، ثم شركات قطاع البناء بواقع 63 حالة.

في المقابل، انخفض عدد حالات إفلاس المستهلكين قليلا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وبلغ عددها 7111 حالة، بتراجع قدره 1%.