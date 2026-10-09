مورينيو: ما أُثير حول مبابي أمر سخيف

انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، حجم الجدل المثار حول النجم الفرنسي كيليان مبابي خلال فترة التوقف الدولي، معتبرًا أن ما جرى تداوله بشأن اللاعب مبالغ فيه، ومتهمًا وسائل الإعلام بالتركيز على الأزمات بدلًا من تناول القضايا الأخرى في عالم كرة القدم.

وجاءت تصريحات مورينيو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في فالديبيباس، بعد غياب دام 18 يومًا عن الظهور أمام وسائل الإعلام، للحديث عن استعدادات الفريق لمواجهة فياريال، إلى جانب التطورات التي شهدها النادي خلال فترة التوقف الدولي.

وقال المدرب البرتغالي: «كنت أعتقد خلال الأسابيع الماضية أن لديكم قضايا كافية للحديث عنها، لكن يبدو أنها لم تكن كافية».

مورينيو: فياريال منافس صعب

تحدث مورينيو عن مواجهة فياريال، مؤكدًا صعوبة اللقاء في ظل قوة المنافس وحاجة فريقه إلى التعويض بعد خسارته الأخيرة.

وقال: «فياريال منافس صعب، فهو فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا ويلعب كرة قدم جيدة. لم يحصد حتى الآن عدد النقاط الذي سيصل إليه لاحقًا، وبعد خسارتنا المباراة الأخيرة، أصبحنا بحاجة إلى حصد النقاط».

وأضاف: «لم يكن التحضير للمباراة سهلًا، فقد بقينا هنا بخمسة لاعبين فقط، بينما بدأ بقية اللاعبين في العودة بعد خوض مبارياتهم مع منتخباتهم. لم نتدرب معًا سوى يومين، لكن من الإنصاف القول إن فياريال افتقد أيضًا أربعة أو خمسة لاعبين، ولم يكن أسبوعه مثاليًا».

مورينيو يدافع عن مبابي: ما حدث أمر سخيف

علّق مدرب ريال مدريد على الانتقادات التي تعرض لها مبابي خلال فترة التوقف الدولي، قائلًا: «إذا نجحتم، أنتم الصحفيين، في محاكمة مبابي إعلاميًا، فسيكون ذلك انتصارًا كبيرًا لكم. كنت أعتقد أن لديكم قضايا كافية للحديث عنها، لكن يبدو أنها لم تكن كافية، حتى مع وجود قضايا ضخمة مثل قضية مانشستر سيتي، أو القصة القديمة التي لا تحبون الحديث عنها، أو القضية المعقدة في بلدي والمتعلقة بكريستيانو رونالدو».

وأضاف: «لكن كل ذلك لم يكن كافيًا. ريال مدريد هو ريال مدريد، ودائمًا ما يجب العثور على شيء للحديث عنه. كنت أتوقع أن يكون السؤال الأول هو السؤال الوحيد المتعلق بالمباراة، لكننا وصلنا إلى ما نحن عليه الآن».

وتابع مورينيو: «أرى أن ما أُثير حول مبابي أمر سخيف. بالنسبة إليّ، اللاعب لاعب على مدار 24 ساعة يوميًا، وقد قلت ذلك من قبل وما زلت أؤمن به. أي تصرف سلبي يقوم به اللاعب في حياته الخاصة تكون له تداعيات، وأنا أدافع دائمًا عن فكرة أن اللاعب إنسان يمكن أن يخطئ، لكنه يجب أن يتحلى بالمسؤولية».

وأردف: «لست هنا منذ 13 عامًا، لكنني أعتقد أنكم تعرفونني إلى حد ما، فأنا لا أكذب. قد أتهرب من الإجابة عن بعض الأسئلة الأكثر تعقيدًا، لكنني لا أكذب».

وتطرق إلى حالة مبابي، موضحًا: «ذهب مبابي إلى جهة خارجية لفحص ركبته، نظرًا إلى تاريخه السابق مع هذه الإصابة، وكانت هناك مطابقة تامة بين تشخيص ريال مدريد والتشخيص الذي حصل عليه».

وانتقد مورينيو ما وصفه بالبحث عن الأزمات، قائلًا: «بعد ذلك، بدأنا ندخل في دائرة البحث عن المشكلات. لم تكن مشكلات كرة القدم هذا الأسبوع كافية، فبدأتم في البحث عن المزيد».

وأوضح: «أولًا، تحدثتم عن وجوده في ملهى ليلي، بينما كان المكان منشأة جرى تحويلها لاستضافة فعاليات أسبوع الموضة في باريس. ثم قيل إنه كان في فندق هادئ تمامًا في سويسرا، وكان في كل شقة دراجتان للتنقل من مكان إلى آخر».

مورينيو: ريال مدريد يحتاج إلى الوقت للتحسن

تحدث المدرب البرتغالي عن العمل الفني الذي يقوم به مع الفريق، مشددًا على أن تطوير الأداء يتطلب وقتًا، ولا يمكن تحقيقه من خلال تغييرات جذرية بعد أيام قليلة من التدريب.

وقال: «بقينا هنا، وعندما يكون لديك عدد قليل من اللاعبين المتاحين للتدريب، يصبح لديك وقت أكبر لتحليل كل التفاصيل. وقد اكتشفنا خلال هذه الفترة الكثير من الأمور الإيجابية، إلى جانب جوانب تحتاج إلى التحسين».

وأضاف: «لكن هذا لا يعني ضرورة إجراء تغييرات جذرية وكبيرة، لأن ذلك يحتاج إلى وقت للعمل. لا يمكنني، بعد يومين فقط من التدريب، أن أطلب من اللاعبين التحول إلى اللعب بخمسة مدافعين أو بأربعة لاعبين في خط الوسط».

وتابع: «قرأت أمس أن ميكيل أرتيتا جدد عقده مع أرسنال، بعدما أمضى معه نحو أربع أو خمس سنوات، ومع ذلك قال إنهم ما زالوا في بداية الطريق. يمر ريال مدريد بفترة صعبة، وهو يتحمل جزءًا من المسؤولية، لأن الفريق اعتاد تحقيق الكثير من الانتصارات، وهو ما يجعل كل شيء مختلفًا في نظر الجميع».

وأوضح: «نحتاج إلى الوقت من أجل تطوير بعض الجوانب. هناك أمور يمكن تحسينها تدريجيًا، وهذا ما نفعله بالفعل، بينما تحتاج أمور أخرى إلى وقت أطول».

وعن خسارة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد، قال: «بوصفي مدربًا، لا أتهرب من القول إننا خسرنا أمام أتلتيكو مدريد، لكن المباراة كان ينبغي أن تُستكمل بتسعة لاعبين في مواجهة أحد عشر لاعبًا، وهذا كل ما في الأمر».

وأضاف: «نحن نعمل على التطوير، لكن من لا يمتلك عينًا فنية متخصصة قد لا يستطيع فهم التعديلات التي أجريناها، رغم أننا قادرون على التحسن في بعض الجوانب».

وفيما يتعلق بالخيارات الهجومية، أوضح مورينيو: «يمكننا اللعب بثلاثة لاعبين خلف مهاجم، لكن لا يمكننا إشراك ستة مهاجمين في الوقت نفسه مع الحفاظ على التوازن والسيطرة على المخاطر».

مورينيو يرد على غضب جماهير ريال مدريد من مبابي

تطرق مورينيو إلى ردود فعل جماهير ريال مدريد تجاه مبابي، ملمحًا إلى أن التغطية الإعلامية تؤثر في نظرة بعض المشجعين إلى اللاعب.

وقال: «هذا أحد أهدافكم. لا يحتاج الأمر إلى أينشتاين حتى يفهم أن مسار الأمور يقود إلى ذلك. من يقف وراء هذا؟ أفضل ألا أذكر أسماء، لأنني قد أكون مخطئًا».

وأضاف: «لن أعلق على جماهير سانتياجو برنابيو، احترامًا لها، لكنني آمل أن تكون قادرة على الحكم بإنصاف. وبالنسبة إليّ، فإن الإنصاف يعني أيضًا التحلي بالذكاء والقدرة على فهم مسار الأحداث والأهداف التي يسعى البعض إلى تحقيقها».

وتابع: «أعد جماهير ريال مدريد بأنه إذا أخفق أحد اللاعبين في أداء واجباته تجاه النادي، سواء بصفته لاعبًا أو مواطنًا، فلن تشاهدوه على مقاعد البدلاء، لأنه سيكون في منزله».

واختتم حديثه عن مبابي قائلًا: «هذا يعني أنه سيشارك غدًا، ولن يكون حتى على مقاعد البدلاء، وإذا لعب، فذلك لأنني واثق من أنه لم يُخل بواجباته تجاه ريال مدريد».

مورينيو يوضح موقفه من فينيسيوس

أكد مورينيو تمسكه بمبدأ الجدارة في اختيار اللاعبين، مع ضرورة مراعاة ظروف كل لاعب وحالته الفنية، موضحًا أن مساعدة اللاعبين على استعادة مستواهم قد تتطلب أحيانًا منحهم وقتًا إضافيًا.

وقال: «الجدارة مهمة، لكن يجب أيضًا التحلي بالمرونة، ليس بناءً على اسم اللاعب، بل وفقًا لحالته في الوقت الحالي، ومعرفة الطريقة الأفضل لمساعدته».

وأضاف: «عندما لا يكون اللاعب في أفضل حالاته، توجد طرق مختلفة لمساعدته. أحدها الاعتماد على الجدارة بصورة مطلقة، لكن لهذا الأسلوب مخاطره أيضًا، وأحيانًا يجب منح اللاعبين مزيدًا من الوقت لاستعادة مستواهم».

وتطرق إلى وضع فينيسيوس جونيور، قائلًا: «أنتم تشيرون إلى حالة فيني، وأكثر ما يحزنني هو أنني أدرك مدى رغبته في استعادة مستواه وتقديم نفسه لاعبًا حاسمًا يصنع الفارق».

وأضاف: «لقد فاجأني هذا الشاب بصورة إيجابية، فهو يعمل بجد. سنجد طريقة أخرى لمساعدته».

واختتم مورينيو تصريحاته قائلًا: «أنا أحترم جماهير ريال مدريد الحقيقية، لكن يؤلمني أن أرى لاعبًا مثل هذا لا يحصل على الدعم، لأن بعض الجماهير تتأثر بما تقولونه أنتم».