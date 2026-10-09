كوريا الجنوبية تختبر أول صاروخ فرط صوتي مطور محليا

أشرف الرئيس الكوري الجنوبي ​لي جيه-ميونج على أول ‌اختبار لإطلاق صاروخ فرط صوتي تم تطويره محليا، وفقا لما ​أورده مكتب الرئاسة ​في بيان صدر أمس الخميس.

يأتي ⁠اختبار الصاروخ، وهو سلاح ​قادر على المناورة ويمكنه تغيير ​مساره أثناء التحليق، بعد أيام من إعلان كوريا الشمالية أن زعيمها ​كيم جونج أون أشرف ​هو الآخر على اختبار صاروخ فرط ‌صوتي ⁠متوسط المدى، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وكتب لي في منشور على فيسبوك "نجح اليوم أول اختبار لإطلاق صاروخ فرط ​صوتي، الذي ​قمنا ⁠بتطويره باستخدام تقنياتنا الخاصة. وأنا فخور حقا ​بذلك".

ووصف المكتب الرئاسي ​الصاروخ ⁠الكوري الجنوبي بأنه "مكسب استراتيجي" للبلاد، مضيفا أنه قادر على ⁠ضرب ​الأهداف بشكل مفاجئ ​بفضل مسارات طيرانه غير المتوقعة وسرعته ​الفائقة.