أكسيوس: كوشنر وويتكوف يعتزمان طرح أفكار جديدة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

كشف مسؤولون أمريكيون أن المبعوثين الرئاسيين الأمريكيين، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يعتزمان طرح "أفكار جديدة" لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عند اجتماعهما مع مفاوضين أوكرانيين ومسؤولين أوروبيين في ميامي يوم غد الجمعة.

وقال المسؤولون لموقع /أكسيوس/ الأمريكي إن ويتكوف وكوشنر سيطرحان خلال الاجتماع مجموعة من "الأفكار والمقترحات الجديدة" التي تهدف إلى كسر الجمود في الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب المسؤولين، تتضمن إحدى الأفكار المقترحة وقفا جزئيا لإطلاق النار يوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة وشحنات الحبوب. وفي حين أبدت أوكرانيا استعدادها لاتخاذ هذه الخطوة، لم تظهر روسيا سوى القليل من الاستعداد لذلك.

وقال المسؤولون: "الجميع يشعرون بالقلق إزاء فصل الشتاء؛ إذ سيكون شتاء قاسيا إذا لم تتوقف الحرب. ولذا، تحاول الولايات المتحدة التوسط بين الطرفين بهدف صياغة مقترح موحد".

وأضاف أن ويتكوف وكوشنر التقيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس لعرض أحدث المقترحات الأمريكية والحصول على توجيهاته قبل المحادثات المقررة في ميامي، والتي من المتوقع أن تستمر يومين.

كما حضر الاجتماع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب مستشار الأمن القومي مايك نيدهام.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن الأطراف ستناقش مقترحات تتعلق بضمانات أمنية لأوكرانيا، وخطة لتحقيق الازدهار في مرحلة ما بعد الحرب، وجوانب أخرى من الصراع.

كان ويتكوف وكوشنر قد زارا موسكو وكييف أوائل الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين وهما يعملان مع الجانبين الروسي والأوكراني على صياغة مبادرة سلام محدثة، بحسب المسؤولين.