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تباينت أسعار الخضروات وأسعار الفاكهة، وفقا لآخر تحديث لسوق العبور اليوم الجمعة 9أكتوبر 2026.

وجاءت أسعار الخضار لكل كيلو كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتسجل 7.5 إلى 12.5 جنيه.

سجلت أسعار البطاطس لتتراوح بين 14 إلى 18 جنيها.

وصلت أسعار البصل الأبيض بين 12 إلى 18 جنيهات.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 15 إلى 21 جنيهًا.

كما ارتفعت أسعار الجزر لتترواح بين 12 إلى 22 جنيها.

واستقرت الفاصوليا الخضراء لتتراوح أسعارها بين 25 إلى 40 جنيهًا.

وتتراوح أسعار الباذنجان بين 8 إلى 12 جنيهًا.

أما أسعار الفلفل الرومي فتراوحت بين 10 إلى 14 جنيهًا.

وأسعار الفلفل الحامي لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيهًا.

أما أسعار الملوخية فجاءت بين 5 إلى 8 جنيهات.

وسجل سعر الخيار البلدي ما بين 10 إلى 18 جنيهًا.

وجاءت أسعار الفاكهة للكيلو كالآتي:

استقرت أسعار البرتقال صيفى ليتراوح سعر الكيلو بين 11 إلى 15 جنيهًا.

كما سجل سعر كيلو الليمون البلدي من 17 إلى 23 جنيهًا.

أما أسعار المانجو البلدى فقد تراوحت بين 20 إلى 35 جنيهًا.

وأسعار الكيوى تراوحت من 50 إلى 200 جنيهًا.

وأسعار التين البرشومي من 25 إلى 35 جنيها.

وأسعار الكانتلوب من 15 إلى 20 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الجوافة بين 24 إلى 30 جنيهًا.