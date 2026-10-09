جهاز إدارة المخلفات: اشتراطات جديدة لجمع زيت الطعام تشمل إلزام جامعيه بزي الشركة والشعار ورقم الترخيص

رد ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على شكاوى الأهالي الواردة، بشأن تجميع زيت الطعام المستعمل، والتخوفات من إدخاله مجددا في إنتاج زيت طعام ضار بالصحة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي" مساء الخميس، إن هناك إجراءات اتخذتها الوزارة لضبط المنظومة الخاصة بتجميع وتخزين هذه الزيوت وتوجيهها للمصانع المرخصة من هيئة التنمية الصناعية.

وأشار إلى الشروع في منح تراخيص للشركات المنوط بها التجميع ووضع اشتراطات لها، وربطها بمصانع التدوير المرخصة، موضحا أن هذه المصانع تنتج الوقود الحيوي وتدخل الزيوت في صناعة الصابون، مع التخطيط لإدخالها في صناعة وقود الطائرات المستدام خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن وزارة البيئة "لا تمنح رخصة حاليا لأي شركة إلا بوجود عقد مبرم مع مصنع مرخص "من هيئة التنمية الصناعية يتولى مراقبة شركات التجميع.

ولفت إلى وضع نموذج استرشادي لكراسة شروط ومواصفات بهدف تنظيم العملية في كل المحافظات، لتحديد كل شركة تعمل في كل مربع سكني داخل المحافظة، ومنع حدوث تداخل بين الشركات وتيسير الرقابة، مؤكدا أن الاشتراطات تتضمن استخدام سيارات تحمل شعار الشركة.

وشدد أن المواطنين سيشعرون بنزول الشركات خلال شهر أو شهرين، موضحا أن العامل المسئول عن التجميع والتنسيق مع المواطنين سيرتدي زيا يحمل الشعار ورقم الترخيص، كما ستحمل وسائل النقل، سواء كانت سيارات أو "تروسيكل"، الشعار ورقم الترخيص نفسه لضمان تنظيم العمل داخل الأحياء والمناطق.

ونوه أن مصادر الزيت تشمل المطاعم، والوحدات السكنية، ومصانع الشيبسي وغيرها، لافتا إلى إصدار تنبيهات لكل المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية بتطبيق النظام الجديد لعملية تجميع الزيوت، فضلا عن حملات ميدانية تجوب المحافظات بالتنسيق مع التموين.

وحذر من أن تسليم الزيت وإلقاءه في شبكات الصرف أو في أماكن غير مخصصة يسبب أضرارا بيئية، موضحا أن إعادة استخدام الزيت مرة أو مرتين بعد ذلك تتحول إلى أضرار صحية وأمراض للمواطن نفسه.