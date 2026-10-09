استطلاع: معظم الأمريكيين يرون أن الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة مفرطة

كشف استطلاع جديد أجرته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" ومركز "نورك" لأبحاث الشؤون العامة أن معظم الأمريكيين (بنسبة 64%) يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يتطور "بسرعة مفرطة"، في حين يرى 27% أن وتيرة تطوره "مناسبة"، ويقول 8% فقط إنه يتحرك "ببطء شديد".

ويرى نحو 8 من كل 10 بالغين أمريكيين أنه من المهم "للغاية" أو "بدرجة كبيرة" أن تضمن الحكومة الأمريكية بقاء الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة البشرية، كما يبدون رغبة مماثلة في أن تمنح الحكومة الأولوية لحماية القوى العاملة في البلاد.

كما أظهر الاستطلاع أن معظم البالغين الأمريكيين يعتقدون أن الحد من الأضرار البيئية وتعزيز الاقتصاد الأمريكي أمران بالغا الأهمية؛ في حين يرى نصفهم تقريبًا أهمية تعزيز الابتكار التكنولوجي، وتصل النسبة إلى أقل من ذلك بقليل فيما يتعلق بالمنافسة مع الصين.

وهناك قلق مشترك بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن سرعة تطور الذكاء الاصطناعي، لكن قلة من الأمريكيين يعتقدون أن أيًا من الحزبين السياسيين الرئيسيين يتمتع بأفضلية في التعامل مع هذه التقنية. كما يحظى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -وهو جمهوري- بتقييم منخفض بشأن تعامله مع هذه القضية، إذ يعرب 67% من البالغين الأمريكيين عن عدم رضاهم عن أدائه فيما يخص الذكاء الاصطناعي.

وفي حين يرى نحو ثلاثة أرباع الديمقراطيين أن الذكاء الاصطناعي يتطور "بسرعة مفرطة"، فإن نصف الجمهوريين فقط تقريبًا يشاركونهم هذا القلق. كما أظهر الاستطلاع أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا يبدون مستويات قلق أعلى مقارنة بمن هم في سن الستين أو أكثر.