ظاهرة النينيو المناخية تهدد محصول الكاكاو في كوت ديفوار

كشف تقرير مناخي أن احتدام ظاهرة النينيو يهدد مستقبل محصول الكاكاو في كوت ديفوار، وسط توقعات بتراجع معدلات الأمطار في مطلع العام المقبل.

وذكرت هيئة الارصاد الجوية في كوت ديفوار في تقرير نقلته وكالة بلومبرج للأنباء أن الطقس الجاف والحرارة يهددان أيضا محاصيل أخرى مثل البن والمطاط وزيت النخيل.

وتنتج كوت ديفوار، التي تقع في غرب أفريقيا، أكثر من نصف انتاج العالم من الكاكاو، ومن المقرر أن تؤثر المخاطر المناخية على حجم الانتاج وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الكاكاو حول العالم.

وتتوقع مجموعة ستون إكس للخدمات المالية أن يتراجع انتاج الكاكاو في كوت ديفوار، وهي أكبر دول العالم انتاجا للكاكاو، بنسبة 11% خلال الموسم الزراعي 2026 – 2027 ليصل إلى 8ر1 مليون طن. وتتوقع غانا المجاورة أيضا، وهي ثاني أكبر دولة منتجة للكاكاو في العالم، أن يتراجع حجم محصولها بنسبة 13% إلى 650 ألف طن.

وذكر التقرير أنه بالرغم من المشهد العام يشير إلى نقص في الأمطار، فهناك أيضا احتمالات لهطول أمطار غزيرة في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى حدوث فيضانات في مناطق عمرانية.

وتباينت أسعار العقود الأجلة للكاكاو في نيويورك هذا العام، في الوقت الذي يجري فيه المتعاملون تقييماً لمستقبل المحصول في دول غرب أفريقيا.