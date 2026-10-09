سريلانكا: لا خطط فورية لدينا لمساعدة سفن إيرانية بالقرب من مياهنا

تقول حكومة سريلانكا، إنه ليس لديها أي خطط فورية لمساعدة 19 سفينة إيرانية، راسية في المياه الدولية، بالقرب من الدولة الجزيرة، تواجه نقصا في الغذاء والمياه والوقود.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ثوشارا رودريجو، إن سريلانكا ستضع مصالحها الوطنية أولا قبل دراسة أي مساعدة وتدرك الشركات التي تمد السفن بعقوبات ثانوية محتملة من الولايات المتحدة.

غير أنه قال إنه ليس هناك أي اتصال من الولايات المتحدة، محذرا من تداعيات إذا قررت سريلانكا المساعدة.

وقال رودريجو إن السفن تتمركز على بعد 24 ميلا بحريا من ساحل سريلانكا وأبلغت عن نقص في الغذاء والماء والوقود.

وقالت السفارة الإيرانية في سريلانكا إنه ليس لديها أي تفاصيل بشأن المسألة.

يأتي أحدث تطور فيما يتعلق بالسفن الإيرانية، قبالة سواحل سريلانكا، بعد حوالي سبعة أشهر من هجوم أمريكي بطوربيد أغرق السفينة التابعة للبحرية الإيرانية "آيريس دينا" مما أسفر عن مقتل 87 بحارا.