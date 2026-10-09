الداخلية تكشف ملابسات فيديو طفلة ظهرت مصابة بجروح برفقة والدها داخل سيارة أجرة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشادة كلامية بين عدد من الأشخاص وآخر برفقته طفلة تظهر على وجهها آثار جروح داخل سيارة أجرة بالدقهلية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، إنه بفحص الفيديو تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وهو بائع متجول له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، وبرفقته كريمته الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبلغ من العمر 6 سنوات.

وتابع البيان أنه بمواجهة الأب أقر بأن إصابة كريمته ناتجة عن سقوطها من سلم العقار محل سكنه، وأيدت الطفلة ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخذ التعهد اللازم عليه بحُسن رعايتها.