أوبن أيه آي تتوقع إيرادات بقيمة 70 مليار دولار خلال العام الحالي

قالت مصادر مطلعة إن شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي أوبن ايه.آي، تتوقع تحقيق إيرادات سنوية بنحو 70 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مدعومة بالنمو القوي لقطاعها الاستثماري.

كانت الإيرادات السنوية للشركة المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي حتى نهاية سبتمبر الماضي تبلغ حوالي 50 مليار دولار، بحسب المصادر.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الرقم يمثل توقعات أوبن أيه.آي لمبيعاتها السنوية استنادا إلى نتائج فترات قصيرة.

وبحسب المصادر قدمت الشركة هذه الأرقام إلى عدد من المستثمرين كجزء من المناقشات المتعلقة بأحدث جولة لجمع التمويلات للشركة، حيث تجري محادثات لجمع تمويلات تصل إلى 30 مليار دولار أو أكثر على أساس أن قيمتها السوقية 4ر1 تريليون دولار

ورفضت أوبن أيه.آي التعليق على هذه الأنباء.

يذكر أن أوبن ايه.آي وأنثروبيك وغيرها من شركات الذكاء الاصطناعي تروج غالبا لإيراداتها السنوية باعتباره مؤشر رئيسي للنمو. ورغم ذلك فإن كل الشركات لا تستخدم هذا المقياس بنفس الطريقة.

تحسب أنثروبيك إيراداتها على أساس إجمالي قيمة مبيعات محددة من خلال شركاء خدمات الحوسبة السحابية مثل أمازون دوت كوم، في حين تعترف أوبن أيه.آي بحصتها فقط من الإيرادات التي تحصل عليها من مثل هؤلاء الشركاء، ومنهم مايكروسوفت. ويعني اختلاف طريقة الحساب أن إيرادات أوبن ايه.آي المعلنة قد تكون أقل كثيرا من إيرادات منافستها أنثروبيك رغم أن حجم أعمالهما قد يكون واحدا.

وفي وقت سابق ذكرت بلومبرج أن إيرادات أنثروبيك السنوية حتى نهاية يوليو الماضي بلغت 65 مليار دولار.