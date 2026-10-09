ضباب دخاني كثيف يجتاح جنوب شرق آسيا ويؤدي إلى إغلاق المدارس وإصابات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

غطت موجة من الضباب الدخاني الكثيف أجزاء واسعة من جنوب شرق آسيا نتيجة حرائق الغابات المستمرة في إندونيسيا منذ أسابيع، في وقت أصدرت فيه السلطات في ماليزيا المجاورة قرارا بإغلاق واسع النطاق للمدارس اليوم الجمعة بسبب مستويات التلوث الخطيرة في الهواء.

وفي دولة سنغافورة، التي تستضيف سباق الجائزة الكبرى للـ "فورمولا 1" نهاية هذا الأسبوع، تم أيضا تسجيل مستويات تلوث مرتفعة بشكل مقلق.

وقالت تشان سوك تشينج، وهي موظفة بمستشفى في كوالالمبور، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "لقد تدهورت جودة الهواء بشكل حاد لدرجة تجعل الناس يواجهون صعوبة في التنفس".

وأضافت: "نشهد تدفقا هائلا للمرضى الذين يعانون من مشاكل حادة في الجهاز التنفسي، وسعال شديد، وتفاقم حالات الربو".

وتشهد إندونيسيا واحدة من أسوأ مواسم حرائق الغابات منذ سنوات.

ويقول خبراء إن الأزمة تفاقمت بسبب ظاهرة النينو المناخية، التي تبرز بشكل خاص خلال هذه الفترة مسببة ظروف جفاف قاسية في المنطقة.