حصول الأمير البريطاني السابق أندرو على تعويض بـ302 ألف جنيه استرليني بعد التنازل عن عقد إيجار لمقر إقامته في ويندسور

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حصل الأمير البريطاني السابق أندرو، على تعويض قيمته 302 ألف جنيه استرليني بعد التنازل عن عقد إيجار لمقر إقامته في ويندسور.

وأعلنت هيئة كراون استيت أن الأمير السابق أندرو حصل على تعويض بقيمة 302 ألف جنيه استرليني بعد تخليه عن عقد إيجار "رويال لودج"

وأجبر الملك تشارلز الثالث الأمير السابق، المعروف الآن باسم أندرو ماونتباتن-ويندسور على مغادرة منزله الذي أقام فيه منذ فترة طويلة بالقرب من قلعة ويندسور في وقت سابق من هذا العام بسبب تداعيات الفضيحة المتعلقة بصداقته مع مرتكب الجرائم الجنسية الراحل جيفري إبستين.

و"كراون استيت" هي الهيئة التي تتعامل مع أراض يمتلكها الملك اسميا لصالح دافعي الضرائب.

جاءت عملية الإخلاء في أعقاب تصاعد الاستياء العام ووثائق وزارة العدل الأمريكية المرتبطة بتحقيق إبستين.

وغادر الأمير السابق أندرو العقار في وقت مبكر مما كان متوقعا في فبراير وتم نقله إلى مسكن في عقار ساندرينجهام الخاص بالملك.