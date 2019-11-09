مؤشر بورصة لندن يغلق على انخفاض

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أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100"، أمس الجمعة، على انخفاض.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، خسارة بنسبة 0.64%، ما يعادل 47.03 نقطة، ليصل عند مستوى 7359.38 نقطة.