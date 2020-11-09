 مصدر عراقي: مقتل شرطي وإصابة آخر جراء انفجار استهدف دورية في كركوك - بوابة الشروق
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مصدر عراقي: مقتل شرطي وإصابة آخر جراء انفجار استهدف دورية في كركوك

الشرطة العراقية - ارشيفية
الشرطة العراقية - ارشيفية
كركوك (العراق) - د ب أ
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 7:27 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2020 - 7:27 م
أفاد مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الاثنين، بمقتل أحد عناصر الشرطة وإصابة آخر جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية تابعة لشركة غاز الشمال في محافظة كركوك/ 250 كم شمالي بغداد/. 

وأوضح المصدر في قيادة شرطة كركوك أن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور دورية تابعة لشركة غاز الشمال في قرية /پلكانه/ النفطية الواقعة بين قضائي طوز خورماتو وكفري جنوب شرقي كركوك، ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر بجروح. 

وكان اثنان من عناصر الحشد الشعبي، قتلا وأصيب 5 آخرون بجروح اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في قضاء طوز خرماتو غربي كركوك.

يشار إلى أن تنظيم داعش يواصل عملياته في العراق رغم الإعلان عن القضاء على التنظيم عسكريا في أواخر عام 2017.

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