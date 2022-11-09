انتخبت ولاية ماساشوستس، الثلاثاء، الديمقراطية مورا هيلي التي تجاهر بمثليتها الجنسية حاكمة لها في انتخابات منتصف الولاية، لتصبح أول حاكمة مثلية في تاريخ الولايات المتحدة.

وهيلي البالغة 51 عاما انتزعت المنصب من الجمهوريين بعدما تغلبت على جوف ديهل بسهولة، وفق ما أفادت شبكتا "إن بي سي" و"فوكس" الإخباريتين.

كما فاز الديمقراطي ويس مور بانتخابات حاكم ولاية ميريلاند، حيث تغلب على الجمهوري دان كوكس، وبذلك يصبح أول حاكم من أصل أفريقي للولاية.

وأدلى الأمريكيون أمس الثلاثاء بأصواتهم في الانتخابات النصفية المصيرية التي تم فيها انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب ونحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ إلى جانب عدد من حكام الولايات.

وهذه الانتخابات حاسمة إذ يعلق الجمهوريون آمالا عليها لانتزاع الأغلبية في مجلسي الكونغرس من الديمقراطيين. فيما يتخوف الديمقراطيون من تشكيك الجمهوريين المسبق بنزاهة الانتخابات، إذ حذر الرئيس جو بايدن من "خطر على الديمقراطية" بسبب التيار الذي يؤكد أن دونالد ترامب فاز في انتخابات 2020 الرئاسية.